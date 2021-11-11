Просчет заказа по брифу заказчика

На нашем сайте нет фиксированного прайса за единицу продукции. Цены в полиграфии гибкие и складываются из множества факторов: формата, красочности печати, сложности послепечатной обработки, и, самое главное, стоимости расходных материалов.

Работу над заказом мы начинаем с предварительного просчета. Так вы понимаете, какой бюджет закладывать на полиграфию и из чего формируется цена.

Для просчета подготовьте необходимую информацию: