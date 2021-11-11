Сложная или стандартная упаковка продукта, рекламные материалы компании, фирменные бланки и корпоративные календари — мы закрываем все полиграфические потребности вашего бизнеса.
Мы умеем работать с небольшими и с крупными заказами. И если вы хотите стать нашим клиентом, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите нам!
На нашем сайте нет фиксированного прайса за единицу продукции. Цены в полиграфии гибкие и складываются из множества факторов: формата, красочности печати, сложности послепечатной обработки, и, самое главное, стоимости расходных материалов.
Работу над заказом мы начинаем с предварительного просчета. Так вы понимаете, какой бюджет закладывать на полиграфию и из чего формируется цена.
Для просчета подготовьте необходимую информацию:
После согласования предварительной стоимости тиража работаем над техническим заданием для производства. Уточняем детали проекта, формулируем технические характеристики изделия, выбираем материалы, виды отделки и декора.
Техническое задание — это инструкция, в соответствии с которой тираж проходит все стадии изготовления и проверку ОТК на каждом участке. На основании ТЗ отдел снабжения заказывает расходные материалы для производства.
Техзадание уходит в отдел допечатной подготовки.
Здесь файл с макетом проходит комплексную проверку:
- конструктор проверяет и дорабатывает чертеж;
- корректор вычитывает тексты;
- prepress-инженеры проверяют макет, вносят необходимые правки и отправляют оригинал-макет на утверждение.
После согласования макета операторы делают раскладку изделий на печатный лист и запускают тираж в работу.
Если у вас нет ни макета, ни чертежа, наши дизайнеры и конструкторы разрабатывают упаковку и прочие виды полиграфической продукции с нуля.
Из препресса файлы уходят на CTP. Здесь делаются формы для офсетной печатной машины. Тираж запускается в печать только после проверки контрольного печатного листа мастером участка и технологом.
Если вы хотите присутствовать на печати, менеджер приглашает вас к определенному времени. Офис и производство типографии находятся на одной территории, недалеко от «Ладожской» на Бокситогорской улице, дом 13А.
После печати тираж отправляется по своему маршруту в соответствии с техническим заданием. Сначала выполняются все виды отделки и декорирования: трафаретное УФ-лакирование, ламинация, тиснение фольгой, конгрев.
После всех процедур листовая продукция обрезается в формат, при необходимости фальцуется по утвержденной схеме. Упаковка и фигурные изделия отправляются на вырубку и склейку. На каждом участке проводится внутренняя проверка качества.
Именно на этом этапе изделия приобретают законченный вид, сортируются, упаковываются, маркируются и отправляются на склад.
Профессионально упакованный готовый тираж отгружаем со склада на территории производства.
По желанию организуем доставку по Санкт-Петербургу грузовым транспортом. В регионы Российской Федерации отправляем продукцию любой удобной вам транспортной компанией.
Цена за доставку зависит от объема тиража и расстояния.
Мы помогаем сократить время и расходы на полиграфию, так как делаем заказы любой сложности с нуля без посредников. Обращаясь к нам, вы получаете полный пакет полиграфических услуг.
Профессиональные дизайнеры в паре с конструктором разрабатывают продающую упаковку, рекламные материалы, любую другую полиграфическую продукцию. Мы воплощаем идеи заказчика и предлагаем свои решения.
Если у вас уже есть готовый макет, наши препресс-инженеры проверяют его на корректность и при необходимости доводят до ума. Для контроля цвета мы делаем цифровую цветопробу под популярные марки картона и бумаги.
В зависимости от объема и специфики заказа вы можете выбрать цифровую печать для малых тиражей или офсетную печать триадными и смесовыми красками:
Для защиты красочного слоя и декорирования не забудьте заказать один из видов лакирования печатного листа.
Чтобы придать полиграфической продукции законченный вид, мы производим постпечатную отделку на собственном оборудовании:
Готовый тираж отгружаем со склада в соответствии с договоренностями с заказчиком.
По желанию организуем доставку по Санкт-Петербургу грузовым транспортом. В регионы Российской Федерации отправляем продукцию любой удобной вам транспортной компанией.
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195248, Санкт-Петербург,
Бокситогорская ул., дом 13А
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