Санкт-Петербург,
Бокситогорская ул., 13А

+7 (812) 335-18-85
marketing@rosk.spb.ru

Продукция

Сложная или стандартная упаковка продукта, рекламные материалы компании, фирменные бланки и корпоративные календари — мы закрываем все полиграфические потребности вашего бизнеса.

Этапы работы с нами

Мы умеем работать с небольшими и с крупными заказами. И если вы хотите стать нашим клиентом, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите нам!

Просчет заказа по брифу заказчика

На нашем сайте нет фиксированного прайса за единицу продукции. Цены в полиграфии гибкие и складываются из множества факторов: формата, красочности печати, сложности послепечатной обработки, и, самое главное, стоимости расходных материалов.

Работу над заказом мы начинаем с предварительного просчета. Так вы понимаете, какой бюджет закладывать на полиграфию и из чего формируется цена.

Для просчета подготовьте необходимую информацию:

  • вид и габариты изделия (высота/ширина/глубина);
  • характеристики материала;
  • цветность печати и тип лака;
  • виды постпечатной обработки;
  • тираж.

Формирование технического задания

После согласования предварительной стоимости тиража работаем над техническим заданием для производства. Уточняем детали проекта, формулируем технические характеристики изделия, выбираем материалы, виды отделки и декора.

Техническое задание — это инструкция, в соответствии с которой тираж проходит все стадии изготовления и проверку ОТК на каждом участке. На основании ТЗ отдел снабжения заказывает расходные материалы для производства.

Работа с макетом для печати

Техзадание уходит в отдел допечатной подготовки.

Здесь файл с макетом проходит комплексную проверку:
- конструктор проверяет и дорабатывает чертеж;
- корректор вычитывает тексты;
- prepress-инженеры проверяют макет, вносят необходимые правки и отправляют оригинал-макет на утверждение.

После согласования макета операторы делают раскладку изделий на печатный лист и запускают тираж в работу.

Если у вас нет ни макета, ни чертежа, наши дизайнеры и конструкторы разрабатывают упаковку и прочие виды полиграфической продукции с нуля.

Печать тиража

Из препресса файлы уходят на CTP. Здесь делаются формы для офсетной печатной машины. Тираж запускается в печать только после проверки контрольного печатного листа мастером участка и технологом.

Если вы хотите присутствовать на печати, менеджер приглашает вас к определенному времени. Офис и производство типографии находятся на одной территории, недалеко от «Ладожской» на Бокситогорской улице, дом 13А.

Постпечатная обработка

После печати тираж отправляется по своему маршруту в соответствии с техническим заданием. Сначала выполняются все виды отделки и декорирования: трафаретное УФ-лакирование, ламинация, тиснение фольгой, конгрев.

После всех процедур листовая продукция обрезается в формат, при необходимости фальцуется по утвержденной схеме. Упаковка и фигурные изделия отправляются на вырубку и склейку. На каждом участке проводится внутренняя проверка качества.

Именно на этом этапе изделия приобретают законченный вид, сортируются, упаковываются, маркируются и отправляются на склад.

Отгрузка и доставка готовой продукции

Профессионально упакованный готовый тираж отгружаем со склада на территории производства.

По желанию организуем доставку по Санкт-Петербургу грузовым транспортом. В регионы Российской Федерации отправляем продукцию любой удобной вам транспортной компанией.

Цена за доставку зависит от объема тиража и расстояния.

Услуги

Мы помогаем сократить время и расходы на полиграфию, так как делаем заказы любой сложности с нуля без посредников. Обращаясь к нам, вы получаете полный пакет полиграфических услуг.

Дизайн и допечатная подготовка

Профессиональные дизайнеры в паре с конструктором разрабатывают продающую упаковку, рекламные материалы, любую другую полиграфическую продукцию. Мы воплощаем идеи заказчика и предлагаем свои решения.

Если у вас уже есть готовый макет, наши препресс-инженеры проверяют его на корректность и при необходимости доводят до ума. Для контроля цвета мы делаем цифровую цветопробу под популярные марки картона и бумаги.

Печать и лакирование

В зависимости от объема и специфики заказа вы можете выбрать цифровую печать для малых тиражей или офсетную печать триадными и смесовыми красками:

  • на целлюлозных, макулатурных и дизайнерских картонах толщиной до 0,8 мм;
  • на разных видах бумаги плотностью от 40 г/м2;
  • на синтетическом материале Тайвек.

Для защиты красочного слоя и декорирования не забудьте заказать один из видов лакирования печатного листа.

Постпечатная обработка

Чтобы придать полиграфической продукции законченный вид, мы производим постпечатную отделку на собственном оборудовании:

  • ламинирование;
  • все виды горячего тиснения;
  • вырубку и высечку;
  • фальцовку и фальцесклейку;
  • брошюровку на пружину, скрепку, клей;
  • сборку календарей.

Доставка

Готовый тираж отгружаем со склада в соответствии с договоренностями с заказчиком.

По желанию организуем доставку по Санкт-Петербургу грузовым транспортом. В регионы Российской Федерации отправляем продукцию любой удобной вам транспортной компанией.

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Наши контакты

195248, Санкт-Петербург,
Бокситогорская ул., дом 13А

+7 (812) 335-18-85
marketing@rosk.spb.ru

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